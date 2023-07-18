В Подмосковье сообщили о планах по организации спортивных клубов в каждой школе области

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, среди наиболее популярных секций футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спортивные клубы, где дети смогут бесплатно заниматься во внеурочное время, планируется организовать в каждой школе Московской области. В настоящее время более 91% учебных заведений имеют подобные клубы, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Уже более 400 стадионов в Подмосковье открыты для посещения не только школьниками, но и всеми желающими. И это дает свои плоды - более 10 тыс. детей записались в секции, которые действуют на этих стадионах. Наша задача - дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье более 1 тыс. школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тыс. различных секций, где занимаются 217 тыс. детей. Наиболее популярные - футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Как уточнили в пресс-службе, еще в 2021 году бесплатные спортивные клубы имели лишь 76% школ, в 2022 году - 82%. В настоящее время более 91% образовательных учреждений имеют спортклубы, к концу года этот показатель планируется увеличить до 95%.

"Не секрет, что многие великие спортсмены выросли, что называется, во дворе, гоняя мяч или шайбу на уличных площадках. Школьная инфраструктура - также отличное подспорье для того, чтобы дать импульс к занятию спортом. Именно поэтому мы уделяем такое внимание школьным стадионам, которые должны соответствовать современным стандартам - хорошее футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, места для зрителей, чтобы можно было проводить различные соревнования", - добавил Воробьев.

Значимую роль в развитии школьного спорта имеет доступность инфраструктуры образовательных учреждений. В Московской области реализуется инвестиционный проект по строительству спортивных объектов на территориях учебных заведений - там, где есть свободные участки. Пилотным стал городской округ Люберцы - здесь уже открыты три манежа, которые бесплатно используются учебными заведениями для проведения уроков физкультуры.