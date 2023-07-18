18 июля, 16:39
Военная операция на Украине

Почти 1,5 тыс. объектов с начала года восстановили в новых регионах субъекты-шефы

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, в работах задействовали 46 тыс. строителей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Восстановить почти 1,5 тыс. объектов в новых регионах России удалось с помощью 82 российских субъектов, которые оказывают им шефскую помощь. Об этом сказал журналистам после встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога" вице-премьер Марат Хуснуллин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В новых регионах 2 212-2 215 объектов восстановили за счет федеральных заказчиков, 1 450 за счет регионов-шефов - у нас 82 региона оказывают шефскую помощь", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах работ по восстановлению новых регионов за первое полугодие.

По словам Хуснуллина, в новых регионах сейчас работают восемь федеральных заказчиков, 163 строительные компании, 46 тыс. строителей. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация