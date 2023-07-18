Почти 1,5 тыс. объектов с начала года восстановили в новых регионах субъекты-шефы

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, в работах задействовали 46 тыс. строителей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Восстановить почти 1,5 тыс. объектов в новых регионах России удалось с помощью 82 российских субъектов, которые оказывают им шефскую помощь. Об этом сказал журналистам после встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В новых регионах 2 212-2 215 объектов восстановили за счет федеральных заказчиков, 1 450 за счет регионов-шефов - у нас 82 региона оказывают шефскую помощь", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах работ по восстановлению новых регионов за первое полугодие.

По словам Хуснуллина, в новых регионах сейчас работают восемь федеральных заказчиков, 163 строительные компании, 46 тыс. строителей.