Медведев призвал уделить внимание социальной сфере в следующем финансовом году

По словам зампредседателя Совбеза, есть несколько программ, которые нуждаются в приоритетном финансировании, а некоторые из задач, касающихся социальной сферы, требуют серьезных бюджетных вложений

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Финансированию социальных обязательств государства перед гражданами в следующем финансовом году необходимо уделить большое внимание. Об этом на заседании программной комиссии "Единой России" заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В следующем финансовом году <…> важно предусмотреть финансирование социальных обязательств государства, которые обозначены в самой народной программе [партии], и продолжить ту большую работу, которую мы ведем и в социальной сфере", - сказал политик. "Я имею в виду и модернизацию школ, и детских садов, и больниц, и поликлиник, развитие и поддержку коммунальной инфраструктуры - то, что определяет качество жизни огромного количества людей", - пояснил он.

При этом, по словам Медведева, есть несколько программ, которые нуждаются в приоритетном финансировании, а некоторые из задач, касающихся социальной сферы, требуют серьезных бюджетных вложений.

Председатель партии также напомнил, что при поддержке "Единой России" в бюджете 2023 года был значительно увеличен объем средств на выплаты материнского капитала, субсидии при рождении детей, индексацию минимального размера оплаты труда, пенсии, зарплаты бюджетников, гранты молодым ученым и социально ориентированным некоммерческим организациям. Кроме того, была расширена поддержка комплексного развития сельских территорий, уточнил Медведев.