В 10 департаментах Франции будет действовать оранжевый уровень климатической опасности

Там ожидается жара до 40 градусов

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Число французских департаментов, в которых объявлен оранжевый (предпоследний) уровень климатической опасности, в среду будет увеличено с 7 до 10. Об этом сообщила во вторник французская метеорологическая служба.

Метеорологи ожидают, что в среду столбики термометров дойдут до отметки 40 градусов в двух корсиканских департаментах и восьми департаментах материковой части страны, в том числе на Лазурном берегу.

В связи с высокой температурой власти призывают население не выходить на улицу в наиболее жаркие часы, пить много воды и сократить физические нагрузки на открытом воздухе.

Ранее премьер Франции Элизабет Борн заявила, что для борьбы с дефицитом воды префекты смогут ограничивать ее использование в "менее приоритетных целях", среди которых заполнение частных бассейнов и мойка машин.

Высокие температуры

Метеорологическая служба Météo-France признала минувший год самым жарким за всю историю наблюдений. Также в течение года был отмечен 25-процентный дефицит осадков.

Засуха привела к тому, что в 2022 году около 700 коммун во Франции время от времени сталкивались с полным отсутствием питьевой воды. Власти допускают ухудшение ситуации в текущем году. По их оценкам, если не принимать ограничительные меры, число коммун, которые будут испытывать дефицит питьевой воды, может вырасти почти в три раза.

Один из самых тяжелых годов с точки зрения температуры и засухи стал 2003-й. Кроме того, среди самых засушливых годов во Франции значится 1979-й - тогда в среднем по Франции выпало лишь 707 мм осадков.