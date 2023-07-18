Полиция составила протокол на отставного полковника Квачкова за дискредитацию ВС РФ

Максимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ для гражданина, когда дискредитирующие действия не повлекли отягчающих последствий, - штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полиция составила протокол в отношении полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Алексей Першин.

"В отношении Квачкова сотрудники полиции составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал Першин.

Он уточнил, что Квачков должен был во вторник явиться по этому поводу в полицию, но послал телеграмму с просьбой сделать это позднее, так как хотел бы прибыть с адвокатом, который находится в отпуске.

Максимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ для гражданина, когда дискредитирующие действия не повлекли отягчающих последствий, - штраф в размере 50 тыс. рублей.

В феврале 2015 года Мосгорсуд признал террористическим основанное Квачковым незарегистрированное общественное движение "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" и запретил его деятельность в РФ.

Сам Квачков в декабре 2010 года был арестован по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма. В 2013 году Мосгорсуд приговорил его к 13 годам тюрьмы, позднее срок был сокращен Верховным судом до 8 лет. В феврале 2019 года он был освобожден в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).