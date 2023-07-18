18 июля, 17:19
Атака на Крымский мост

Очередь на Крымский мост со стороны Крыма ликвидировали

Пробка со стороны Тамани достигла 831 машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Очередь к Крымскому мосту со стороны Республики Крым ликвидировали, сообщается во вторник в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

В 18:00 со стороны Тамани проезда по мосту ждали 812 транспортных средств, со стороны Керчи - 390.

  

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрымАтака на Крымский мост
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