Очередь на Крымский мост со стороны Крыма ликвидировали

Пробка со стороны Тамани достигла 831 машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Очередь к Крымскому мосту со стороны Республики Крым ликвидировали, сообщается во вторник в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

В 18:00 со стороны Тамани проезда по мосту ждали 812 транспортных средств, со стороны Керчи - 390.