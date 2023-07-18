В КБР из федерального бюджета выделят более 57 млн рублей на создание детского лагеря

Планируется возведение двух блоков до 50 мест каждый

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) получит более 57 млн рублей на создание детского оздоровительного лагеря из федерального бюджета, сообщил во вторник глава региона Казбек Коков.

КБР победила в отборе на создание объектов отдыха и оздоровления детей, конкурс проведен комиссией Министерства просвещения РФ.

"На создание детского оздоровительного лагеря Кабардино-Балкарии из федерального бюджета будет выделено более 57 млн рублей. Сегодня же посетил центр выявления и поддержи одаренных детей "Антарес", на базе которого и будет реализован наш проект. Планируем возведение двух блоков до 50 мест каждый", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что рассмотрена концепция проекта, а также определились с расположением зданий и инфраструктурой детского лагеря отдыха. "Здесь будут созданы все условия для организации познавательной, досуговой деятельности детей в каникулярное время. В дальнейшем также планируем активно развивать это направление, а мест для детского оздоровительного отдыха станет больше", - уточнил Коков.