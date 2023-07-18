18 июля, 18:11

Путин поздравил российскую сборную, завоевавшую медали на олимпиаде по физике в Токио

Глава государства отметил, что триумф на олимпиаде подтверждает высокий авторитет российской школы физики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российскую сборную, которая завоевала пять золотых медалей на 53-й Международной олимпиаде по физике в Токио. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы хорошо подготовились к этим престижным соревнованиям, были сильнее своих соперников более чем из 80 стран мира и по праву завоевали пять золотых медалей. Своим триумфом убедительно подтвердили традиционно высокий авторитет отечественной школы физики", - сказал президент.

Он уверен, что самых искренних слов благодарности заслуживают педагоги и наставники, тренеры ребят, а также их близкие, "все, кто вместе с вами шел к этой нелегкой, но такой значимой в вашей жизни победе".

Международная физическая олимпиада (IPhO - International Physics Olympiad) - ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран. Она проводится с 1967 года.

Олимпиада состоит из двух туров. Первый посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики. Второй - экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссия
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