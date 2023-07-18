18 июля, 18:05,
обновлено 18 июля, 18:20
Атака на Крымский мост

Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра

Движение планируют возобновить в 05:00 19 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа приостановила работу до 05:00 среды, сообщили во вторник в Telegram-канале оперштаба Республики Крым.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

"Работу Керченской паромной переправы приостанавливают с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

С помощью паромов на полуостров и обратно переправляют грузовые автомобили и рейсовые пассажирские автобусы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту. По состоянию на 21:00 очередь легковых автомобилей в направлении Крыма сократилась с 812 машин до 687, из Керчи пробки нет, сообщили в Минтрансе Крыма. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация