Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра

Движение планируют возобновить в 05:00 19 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа приостановила работу до 05:00 среды, сообщили во вторник в Telegram-канале оперштаба Республики Крым.

"Работу Керченской паромной переправы приостанавливают с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

С помощью паромов на полуостров и обратно переправляют грузовые автомобили и рейсовые пассажирские автобусы, легковые автомобили следуют по Крымскому мосту. По состоянию на 21:00 очередь легковых автомобилей в направлении Крыма сократилась с 812 машин до 687, из Керчи пробки нет, сообщили в Минтрансе Крыма.