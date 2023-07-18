Протестующие в Израиле заявили о намерении пройти маршем от Тель-Авива до Иерусалима

В общей сложности протестующие планируют преодолеть расстояние в 50 км

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июля. /ТАСС/. Участники массовых протестов против судебной реформы в Израиле намерены пройти маршем от Тель-Авива до Иерусалима. О таком намерении объявили во вторник организаторы протестной акции, сообщает газета The Jerusalem Post.

Согласно плану, шествие начнется во вторник вечером на улице Каплан в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий и где с начала года регулярно проходят наиболее массовые митинги оппозиции. Финишировать марш должен возле здания Кнессета (парламента) в Иерусалиме.

В общей сложности протестующие планируют преодолеть расстояние в 50 км. Они будут двигаться вдоль первого шоссе, соединяющего Тель-Авив с Иерусалимом, и намерены спать под открытым небом. В условиях установившейся в эти дни в Израиле жаркой погоды участники акции планируют совершать переходы в ранние утренние часы и вечером. Как ожидается, дорога до Иерусалима займет у них четыре дня.

Во вторник утром в различных районах Израиля возобновились массовые акции протеста против судебной реформы, проект которой отстаивает правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Утром протестующие блокировали ряд транспортных артерий, в течение дня они устраивали многочисленные акции на железнодорожных станциях. На этом фоне во второй половине дня на израильских железных дорогах ненадолго полностью остановилось движение поездов: этот кратковременный сбой объяснили техническими неполадками. Вечером ожидается массовая демонстрация в центре Тель-Авива.

Нынешнее правительство во главе с Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе 2023-го выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верхового суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте, сообщила в тот же день канцелярия премьера. Кроме того, глава израильского правительства заявил Байдену о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы, добавили в ведомстве премьера.