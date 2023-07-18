Представитель ЮАР считает, что образование в странах БРИКС должно стать инновационным

Карабо Мохале заявила, что системы образования должны быть преобразованы

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Новые виды образования и развитие навыков имеют важнейшее значение для молодых людей, намеренных добиться успеха в экономике 21 века. Об этом заявила во вторник заместитель главы Национального агентства по развитию молодежи ЮАР Карабо Мохале на сессии Молодежного саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Мир быстро меняется, и навыки, необходимые для успеха, постоянно развиваются, - отметила она. - Чтобы не отставать, нынешние системы образования должны быть преобразованы и должны стать инновационными". "Это [обучение] непрерывный процесс, который происходит на протяжении всей нашей жизни, - продолжала Мохале. - Именно поэтому образовательные системы должны быть преобразованы для поддержки постоянного обучения, чтобы учащиеся могли приобретать новые навыки и знания по мере изменения мира".

В ходе дискуссии была подчеркнута необходимость уделять больше внимания инновациями и творческой работе. "Сейчас инновации и креативность необходимы для экономического роста, - заявил Сифо Шоба, начальник отдела операций организации W&R Seta, специализирующейся на образовательных системах. - Системы образования должны быть преобразованы с тем, чтобы сосредоточиться на этих навыках, чтобы учащиеся могли развивать способность предлагать новые идеи и решения".

Участники сессии пришли к выводу, что в образовании необходимо сделать акцент на цифровых навыках и новейших технологиях, включая искусственный интеллект и виртуальную реальность.

Девятый Молодежный саммит БРИКС открылся во вторник в городе Дурбан на юго-востоке ЮАР. В его работе принимают участие 200 делегатов. Российская делегация, которая прибыла в ЮАР при содействии Федерального агентства по делам молодежи РФ, насчитывает 14 человек. Саммит завершится 20 июля.