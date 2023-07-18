Судья не предоставил защите митрополита Павла текст решения о помещении его под стражу

Выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман сообщил, что попытался получить полный текст постановления, но судья "заперлась в кабинете"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украинский судья не стал оглашать полный текст постановления, согласно которому был помещен в СИЗО наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, и отказался предоставить текст решения стороне защиты. Об этом сообщил адвокат, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), Никита Чекман.

"Судья Соломенского райсуда города Киева Жовноватюк В. С. отказывается объявлять и предоставлять стороне защиты полный текст постановления, согласно которому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении митрополита Павла", - написал адвокат в Telegram-канале. Он добавил, что оглашение полного текста постановления суда должно было состояться во вторник в 16:00 (время совпадает с мск).

Адвокат сообщил, что попытался получить от судьи полный текст постановления, однако судья, по его словам, "заперлась в кабинете". По словам Чекмана, он так и не дождался оглашения решения суда. "По этому поводу готовим соответствующие заявления и жалобы в Высший совет правосудия", - сообщил адвокат митрополита Павла.

Соломенский районный суд Киева 14 июля удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и поменял меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). Как заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры грозит ему серьезным ухудшением здоровья, что может привести к его смерти в СИЗО.

1 апреля СБУ предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест на 60 суток. 13 июля наместнику Киево-Печерской лавры предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ.