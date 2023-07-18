В Белгородской области наградили шебекинцев, проявивших мужество при обстрелах ВСУ

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, они спасали десятки тысяч жителей округа, в том числе детей и тяжелобольных

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жителей Шебекинского городского округа, отличившихся при спасении мирного населения в дни массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, наградили. Об этом сообщил во вторник глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня вручил заслуженные награды шебекинцам. Это люди разных профессий: муниципальные служащие, сотрудники предприятий и организаций, органов правопорядка, члены добровольных народных дружин. Но всех их объединяет одно - проявленное мужество при спасении мирных жителей", - написал Гладков.

Губернатор также отметил, что во время массированных обстрелов округа эти люди рисковали собственными жизнями и вместе с бойцами Шебекинской территориальной самообороны, сотрудниками МЧС, Росгвардией и УМВД спасали десятки тысяч шебекинцев, в том числе детей и тяжелобольных людей.

"Еще раз спасибо вам большое за ваше отношение к людям, за мужество и проявленный героизм. Желаю вам крепкого здоровья, огромных сил и выдержки в нелегких буднях и всего самого доброго", - отметил Гладков.