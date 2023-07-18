В Запорожской области открыли горячую линию для помощи водителям

Автомобилисты смогут уточнить вопросы по навигации на новых территориях, а также получить помощь при неполадках машины

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Горячую линию открыли в Запорожской области для автомобилистов, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На территории Запорожской области начинает работу горячая линия #МЫВМЕСТЕ, по номеру которой автомобилисты могут получить консультативную помощь при перемещении по территории Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики", - написал он.

По телефону 8-800-200-34-11 можно будет уточнить вопросы по навигации на новых территориях, помощи при неполадках автомобиля, информацию о ночлеге, медицинской помощи.

17 июля сообщалось, что за день операторы горячей линии в Крыму, созданной для помощи туристам после теракта на Крымском мосту, приняли более 8,5 тыс. обращений.