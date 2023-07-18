"Знание" в Кирове намерено увеличить число лекторов

Сейчас в активе около 120 лекторов, отметила член совета КРО "Российское общество "Знание", председатель правления Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации "Знание" Наталья Шедько

КИРОВ, 18 июля. /ТАСС/. Кировское отделение общества "Знание" планирует увеличить число лекторов, в том числе за счет привлечения к сотрудничеству специалистов в районах области и разработки системы мотивации и обучения. Об этом сообщила ТАСС во вторник член совета КРО "Российское общество "Знание", председатель правления Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации "Знание" Наталья Шедько по итогам первого заседания наблюдательного совета кировского отделения.

"Сейчас в нашем активе около 120 лекторов. Это профессионалы, уважаемые люди из разных сфер деятельности, которых мы знаем и кому доверяем. Но сейчас важно вовлечь в лекторскую работу гораздо большее количество людей, готовых выезжать в районы, коллективы, школы", - сказала Шедько.

Она отметила, что для решения этой задачи необходимо разработать систему обучения и мотивации. "Мотивация может быть не только финансовая, это могут быть какие-либо поощрения, награды за действительно результативную работу", - рассказала Шедько.

По словам собеседницы агентства, необходимо также работать над формированием позитивного образа лектора общества "Знание". "Важно, чтобы этот образ был положительным, чтобы лекторская работа привлекала в том числе и молодых людей. Мы должны доводить до людей качественную, объективную, проверенную информацию. Молодым ребятам необходим диалог и разговор о происходящих событиях, и я уверена, что молодежь нуждается в знаниях от "Знания", - отметила Шедько.

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2015 года подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию РФ глава государства заявил о необходимости "перезапустить работу" общества "Знание" на современной цифровой платформе. "Знание" осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.