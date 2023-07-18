В ДНР вступил в силу закон об уполномоченном по правам ребенка

Закон устанавливает правовое положение, основные задачи, компетенцию, а также порядок назначения и прекращения полномочий детского омбудсмена

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Закон об утверждении должности уполномоченного по правам ребенка вступил в силу на территории Донецкой Народной Республики. Омбудсмен будет защищать права и интересы детей в соответствии с законодательством РФ, сообщается в Telegram-канале "ДНР: Принято!", где публикуются официальные постановления врио главы республики Дениса Пушилина.

"Вступил в силу закон "Об уполномоченном по правам ребенка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Закон устанавливает правовое положение, основные задачи, компетенцию, а также порядок назначения и прекращения полномочий детского омбудсмена. В частности, в соответствии с требованиями федерального законодательства уполномоченный по правам ребенка в республике должен организовать взаимодействие с органами соцзащиты и федеральным омбудсменом, участвовать в реализации государственной политики в области защиты прав и интересов детей в республике.