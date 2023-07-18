В ДНР сообщили об отсутствии пробок на границе республики и Запорожской области

Днем 18 июля власти Донецкой Народной Республики устранили пробки на въезде в регион, вызванные изменением транспортных потоков после атаки на Крымский мост

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Автомобильные пробки и заторы на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области не наблюдаются, движение идет штатно, сообщил министр транспорта Республики Владимир Тужилин.

"На административной границе республики с Запорожской областью заторов на 23:00 нет. Движение осуществляется в штатном режиме", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минтранса ДНР.

Днем 18 июля власти Донецкой Народной Республики устранили пробки на въезде в регион, вызванные изменением транспортных потоков после атаки на Крымский мост. В настоящее время движение осуществляется в нормальном режиме

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что проезд по сухопутному коридору на территории ДНР, который связывает республику с Крымом, будет круглосуточным после ЧП на Крымском мосту, временно не действует комендантский час. Также на транспортных маршрутах усилены меры безопасности.