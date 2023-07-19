Путин соберет набсовет платформы "Россия - страна возможностей"

На встрече выпускники и победители олимпиад расскажут об опыте участия в проектах, поделятся результатами и выскажут идеи о дальнейшем развитии площадки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ). Ее основная задача - создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации для россиян всех возрастов.

На встрече подведут итоги работы платформы за пять лет. Выпускники и победители олимпиад расскажут об опыте участия в проектах, поделятся результатами, а также выскажут идеи о дальнейшем развитии площадки.

Набсовет возглавляет сам Путин. Также в него входят первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководители профильных министерств, председатель правления "Сбера" Герман Греф и другие.

Заседания набсовета проходят каждый год - Путин общается с финалистами конкурсов, выслушивает предложения, а по итогам - формулирует поручения. Так, на заседании в прошлом апреле ученица 7-го класса севастопольской школы Диана Красовская обратилась к главе государства с инициативой создать "общее детское движение". Президент назвал идею хорошей и согласился, что "над этим можно подумать". Уже в июле он подписал федеральный закон "О российском движении детей и молодежи", законодательно закрепив это решение.

В целом же Путин не раз отмечал, что платформа позволяет миллионам людей, особенно молодых, "найти дело по душе, реализовать себя и свои способности, добиться успеха в самых разных сферах - в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении".

О платформе

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ в мае 2018 года. За 5 лет участниками ее проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1 500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Всего у платформы насчитывается более 26 проектов, конкурсов и олимпиад, 87 центров оценки и развития компетенций на базе вузов в 48 регионах. Также у РСВ есть сообщество выпускников - в него, например, входят клуб "Эльбрус" и программа "Послы гостеприимства". В подмосковном Солнечногорске функционирует Мастерская управления "Сенеж". Помимо этого, у организации существует собственное кадровое агентство, которое помогает выпускникам в трудоустройстве.