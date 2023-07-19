Наместник лавры в Киеве заявил, что его арест в СИЗО контролирует "первый человек" Украины

Соломенский районный суд Киева ранее удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел заявил, что его нахождение в СИЗО в Киеве контролирует "первый человек страны".

14 июля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).

"Пишу вам из Лукьяновского СИЗО города Киева, где в 1920-1930-х годах была заключена братия нашей святой лавры. От меня требовали, чтобы мы вышли из лавры, чтобы сдать вас и ваших родных в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал. <...> Услышал в СИЗО в коридоре, что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны", - написал Павел в письме, текст которого опубликовал Telegram-канал LAVRA Live. Письмо датировано 17 июля.

"Все обвинения - это полнейшая ложь. Лукавые свидетели, в том числе из братии, не могут мне поставить что-либо в обвинение. Адвокаты очень способные, но их никто не слушает. Свидетельствую об этом, потому что в моем корпусе все политические заключенные. Решения судьи давным-давно заготовлены", - подчеркнул он. Митрополит также попросил от верующих молитв. "Я человек Святой Церкви, верующий, с Божией помощью выдержу все", - написал наместник лавры.

В конце марта власти Украины в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля СБУ предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест на 60 суток.

13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ, после чего суд принял решение отправить его в СИЗО. Сам Павел утверждал, что судья выносила этот вердикт под давлением. Как позднее заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры грозит ему серьезным ухудшением здоровья, что может привести к его смерти в СИЗО.