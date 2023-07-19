В Бразилии в дни игр женской сборной на ЧМ по футболу сократят рабочий график

В Министерстве спорта южноамериканской республики сообщили, что первоочередное внимание уделяется тому, чтобы повысить интерес к женскому футболу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Власти Бразилии приняли решение впервые сократить график работы государственных служащих в дни игр женской сборной страны по футболу на Чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщает во вторник Министерство спорта южноамериканской республики.

"Мы уделяем первоочередное внимание тому, чтобы повысить интерес к женскому футболу. Сокращенный рабочий день нужен для того, чтобы женская и мужская футбольные сборные воспринимались одинаково важно", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ану Мозер.

В дни проведения официальных матчей сборной на мундиалях в Бразилии объявляется сокращенный рабочий день: работа прекращается за несколько часов до и возобновляется через несколько часов после матчей. В этом году такой же порядок будет впервые действовать в дни игр женской команды. Так, когда матчи с учетом разницы во времени с Бразилией будут проводиться ранним бразильским утром, начало рабочего дня будет сдвинуто на 11 часов утра, а в случае игр, приходящихся на 8 часов утра по Бразилии - можно будет не появляться на службе до полудня.

Первый матч подопечных шведки Пии Сундхаге на девятом женском мундиале в Австралии и Новой Зеландии против соперниц из Панамы запланирован на 24 июля. Далее им предстоят встречи с француженками и представительницами Ямайки. Турнир пройдет с 20 июля по 20 августа. В нем впервые примут участие 32 сборные.