В Госдуме предложили использовать материнский капитал для инвестиций

Такая инициатива поможет спасти средства маткапитала от инфляции и приведет к получению дополнительного пассивного дохода, считает лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты законопроект об использовании средств материнского капитала на инвестиционном счете с целью получения пассивного дохода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Слуцкого.

"Депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким выступили с инициативой об использовании маткапитала для размещения на индивидуальном инвестиционном счете как средства получения пассивного дохода семьи. <...> Соответствующие поправки в действующее законодательство планируется внести 19 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам самого Слуцкого, такая инициатива поможет спасти средства маткапитала от инфляции и приведет к получению дополнительного пассивного дохода. "Нередко бывает так, что использовать маткапитал для улучшения жилищных условий у семьи нет необходимости, оплачивать обучение ребенка в вузе еще рано. Получается, деньги лежат мертвым грузом, а инфляция их постепенно обесценивает. Кроме того, это позитивно скажется и на экономике страны, поскольку это дополнительные инвестиции в отечественные предприятия, так необходимые сегодня", - пояснил глава ЛДПР.

В пресс-службе политика отметили, что, согласно инициативе, помимо дохода от инвестирования, россияне смогут также получить дополнительные средства за счет инвестиционного налогового вычета. Его сумма может достигать 52 тыс. рублей в год. "После закрытия индивидуального инвестиционного счета вложенные средства маткапитала будут возвращены на счет Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Их можно будет направить на улучшение жилищных условий или на другие цели в соответствии с законом", - уточняется в сообщении.

По задумке авторов проекта доходы, полученные от инвестирования, можно будет потратить на любые цели без ограничений.