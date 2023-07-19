В ДНР сообщили об отсутствии пробок на КПП между республикой и Ростовской областью

При необходимости движение перезапускают по коридорам распределения потоков

ТАСС, 19 июля. Автомобильное движение через пункт пропуска "Весело-Вознесенка", который находится между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Ростовской областью на сухопутной дороге в Крым через новые российские регионы, осуществляется в штатном режиме без заторов. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин, видео с которым размещено в Telegram-канале Минтранса республики.

"На 01:00 на пункте пропуска "Весело-Вознесенка" заторов нет, периодически подходит легковой и грузовой транспорт. Со всеми потоками справляемся в штатном режиме. При необходимости перезапускаем движение по коридорам распределения потоков", - отметил министр.

Он поблагодарил все службы, министерства и ведомства за совместную работу при выполнении задачи по обеспечению бесперебойного движения по сухопутному коридору.