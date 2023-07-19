В Перу почтили память погибших в авиакатастрофе советских спасателей

Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятной стеле и плите в мемориальном комплексе в Юнгае

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июля. /ТАСС/. Власти перуанского департамента Анкаш почтили память советских спасателей, которые в 1970 году были направлены в регион для помощи пострадавшим от землетрясения и погибли в авиакатастрофе. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в южноамериканской стране.

"Российская делегация была принята властями края - мэром города Уарас Давидом Росалесом, руководителем секретариата губернатора Анкаша, мэром города Юнгай Хосе Ромеро. Перуанские представители с благодарностью вспоминали о масштабной гуманитарной помощи СССР этому региону, подчеркивали важность сохранения памяти о погибших советских спасателях, а также выражали интерес в развитии межрегиональных связей с российскими субъектами, в установлении побратимства и в сотрудничестве в гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Сотрудники посольства и Российского центра науки и культуры в республике, соотечественники и перуанские чиновники возложили венки к стеле, установленной на территории больницы в Уарасе в память о погибших спасателях. Больница была открыта на основе советского военно-полевого госпиталя, переданного в дар Перу. Перуанцы и россияне также возложили цветы к памятной плите в мемориальном комплексе в Юнгае, который был практически полностью уничтожен оползнем, вызванным подземными толчками.

В результате землетрясения магнитудой 7,9, которое произошло в Перу 31 мая 1970 года, и его последствий погибли около 70 тыс. человек. "Наша страна одной из первых откликнулась на эту трагедию, оказала беспрецедентную по масштабу помощь", - отметили в посольстве РФ. В республику был направлен транспортный самолет Ан-22 с 22 спасателями на борту, который разбился над Северной Атлантикой 18 июля 1970 года. 18 июля ежегодно отмечается День российско-перуанской солидарности.