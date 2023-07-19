В Хабаровском крае дети-сироты начали получать увеличенные выплаты на карманные расходы

В числе получателей почти 800 воспитанников детских домов

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Почти 800 воспитанников детских домов в Хабаровском крае начали получать увеличенные выплаты на карманные расходы, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Почти 800 воспитанников детских домов будут получать деньги на личные расходы в новом размере. Эти средства помогут детям освоить практические навыки финансовой самостоятельности, рационально использовать деньги, планировать расходы и экономить", - сказал Дегтярев. Ежемесячные выплаты в увеличенном размере уже начали поступать на карты детей.

В этом году было подписано постановление, согласно которому размер сумм на карманные расходы детей старше 6 лет, оставшихся без попечения родителей, увеличился в 20 раз. Дети 6-8 лет получают по 600 рублей (было 50 рублей), 9-12 лет - по 1 000 рублей (было 70 рублей), 13-18 лет - 3 000 рублей (было 150 рублей). До этого суммы не менялись с 2017 года. Глава региона в феврале предлагал привязать размер личных расходов к прожиточному минимуму, чтобы индексация проводилась вовремя.