В ЕАО установили дополнительные выплаты за воспитание нескольких усыновленных детей

Их размер составит от 20 до 40 тыс. рублей

ТАСС, 19 июля. Парламент Еврейской автономной области (ЕАО) принял закон, предусматривающий дополнительную выплату семьям, которые одновременно взяли на воспитание несколько детей. Размер меры поддержки составит от 20 до 40 тыс. рублей в зависимости от возраста ребенка, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале.

"Люди, которые берут в свои семьи детей из детских домов, обладают поистине большим сердцем. Особенно когда принимают в свой дом не одного, а сразу двух или трех, не разделяя при этом братьев и сестер. <…> Теперь семья, взявшая на воспитание нескольких детей одновременно, будет ежемесячно получать дополнительное пособие на каждого из них. На ребятишек до 7 лет - по 20 тыс. рублей, на детей от 8 до 12 лет - по 30 тыс. рублей, на подростков от 13 лет до их совершеннолетия - по 40 тыс. рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

Гольдштейн отметил, что содержание детей обходятся далеко не дешево, и мера поддержки будет предоставляться независимо от дохода семьи и назначенных ранее выплат. Он выразил надежду, что это позволит большему числу детей обрести семью. Закон начнет применяться осенью, после разработки и принятия подзаконных актов.