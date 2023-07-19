В Москве ожидается похолодание до 17 градусов

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 17-19 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 17-19 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 12 градусов.

Ветер западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах от 16 до 21 градуса тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.