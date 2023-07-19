Работу Керченской паромной переправы возобновили

Движение осуществляется в штатном режиме

ТАСС, 19 июля. Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Республику Крым, возобновлена. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

"По состоянию на 05:40 19 июля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в распространенном сообщении.

Паромное сообщение приостанавливали вечером во вторник до утра среды.

С помощью паромов на полуостров и обратно переправляют грузовые автомобили и рейсовые пассажирские автобусы, легковые автомобили в настоящее время следуют по Крымскому мосту. По состоянию на 21:00 во вторник очередь легковушек в направлении Крыма сократилась с 812 машин до 687, из Керчи пробки нет, сообщали в Минтрансе Крыма.