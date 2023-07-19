В Приморье число доставок почтальонами лекарств льготникам увеличилось в два раза

Услуга пользуется спросом среди маломобильных людей и жителей отдаленных сел

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Почтальоны за первое полугодие совершили 7 140 доставок лекарств льготникам, живущим в Приморском крае. Показатель более чем в 2 раза превысил число доставок за первое полугодие 2022 года - 3 063, сообщил ТАСС директор макрорегиона "Дальний Восток" Почты России Максим Костин.

"С начала года почтальоны выполнили 7 140 доставок лекарственных препаратов приморцам, которые являются льготниками. Форма получения медикаментов на дом особенно популярна среди жителей Красноармейского муниципального и Лесозаводского городского округов, а также Дальнереченского района. За первое полугодие 2022 года [было выполнено] 3 063 доставок. Количество выданных медицинской организацией рецептов для доставки почтальонами лекарственных препаратов гражданам за первое полугодие 2023 - 19 315 рецептурных бланков, за первое полугодие 2022 года - 13 000 рецептурных бланков", - сообщил Костин.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Приморья, пациенты больниц Арсеньева, Дальнегорска, Чугуевки, Анучино, Кавалерово, Дальнереченска, Лесозаводска, Красноармейского округа ежемесячно получают бесплатные льготные лекарства с доставкой на дом. Проект реализуются региональным правительством, группой компаний "ВЭБ.РФ" и Почтой России с 2021 года.

Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко уточнила, что программа востребована среди маломобильных людей и жителей отдаленных сел. "Они не тратят время на поездки за льготными препаратами в аптеки, которые зачастую находятся в соседних населенных пунктах, а получают медикаменты от почтальона, не выходя из дома", - отметила Анастасия Худченко.

Для получения лекарств на дому человеку необходимо один раз обратиться к своему лечащему врачу с заявлением. Далее лекарственные препараты по рецепту доктора ему будет доставлять почтальон.