В РФ предложили ввести День единения российского и белорусского народов

Первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов отметил, что за последние два года Белоруссия проявила себя в качестве вернейшего политического союзника России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов направил на отзыв в правительство подготовленный законопроект о признании в России 2 апреля Днем единения российского и белорусского народов. Текст документа и пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

Автор инициативы предлагает добавить в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" новую дату, которая устанавливает 2 апреля в России Днем единения российского и белорусского народов.

Выбор даты объясняется тем, что 2 апреля 1996 года был подписан "Договор об образовании сообщества России и Белоруссии", "заложивший основы для последующего создания Союзного государства", пояснил ТАСС Леонов.

По его словам, за прошедшие десятилетия обе страны добились определенных успехов в создании единого экономического пространства, а за последние два года Белоруссия проявила себя в качестве вернейшего политического союзника России. "Законодательно закрепив в календаре День единения наших народов, Россия подчеркнет, насколько важно для всех нас совместное развитие, будь то политика, экономика или наука", - заключил Леонов.