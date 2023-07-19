19 июля, 04:07

В РФ предложили ввести День единения российского и белорусского народов

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Депутат Государственной думы РФ Сергей Леонов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов отметил, что за последние два года Белоруссия проявила себя в качестве вернейшего политического союзника России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов направил на отзыв в правительство подготовленный законопроект о признании в России 2 апреля Днем единения российского и белорусского народов. Текст документа и пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

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Автор инициативы предлагает добавить в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" новую дату, которая устанавливает 2 апреля в России Днем единения российского и белорусского народов.

Выбор даты объясняется тем, что 2 апреля 1996 года был подписан "Договор об образовании сообщества России и Белоруссии", "заложивший основы для последующего создания Союзного государства", пояснил ТАСС Леонов.

По его словам, за прошедшие десятилетия обе страны добились определенных успехов в создании единого экономического пространства, а за последние два года Белоруссия проявила себя в качестве вернейшего политического союзника России. "Законодательно закрепив в календаре День единения наших народов, Россия подчеркнет, насколько важно для всех нас совместное развитие, будь то политика, экономика или наука", - заключил Леонов. 

Теги:
РоссияЛеонов, Сергей Дмитриевич
© Информационное агентство ТАСС
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