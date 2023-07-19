В Томске открылся университет повышения квалификации и переподготовки чиновников

Обучение будет проводиться экспертами из разных отраслей экономики и социальной сферы

ТОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Корпоративный университет управления "Исток", где государственные гражданские и муниципальные служащие региона будут повышать профессиональные компетенции и проходить переподготовку, открылся в Томске. Об этом сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

"Главная задача корпоративного университета - это повышение эффективности государственного и муниципального управления, рост экономики и улучшение качества жизни людей. Готов лично участвовать в образовательных программах "Истока", работать с каждым, кто хочет развиваться, повышать знания, улучшать свою деятельность. По-другому в Томской области нельзя", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Мазура.

Университет "Исток" открылся в историческом районе "Заисточье". В нем государственные гражданские служащие исполнительных органов власти и работники муниципалитетов будут проходить повышение квалификации и переподготовку. Вести соответствующие курсы будут эксперты-практики из разных отраслей экономики и социальной сферы.