На подъездах к досмотровым пунктам около Крымского моста исчезли пробки

Движение не затруднено с обеих сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Пробка к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста исчезла за ночь, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту во вторник.

"На 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к полуночи со стороны Тамани в очереди находилось 46 автомобилей.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение по мосту было остановлено. Железнодорожное сообщение возобновилось уже утром в понедельник, работает паромная переправа.