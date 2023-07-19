Собянин сообщил об открытии нового путепровода на трассу М-4 "Дон"

Транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон" со съездом в сторону области открыт. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Открыли новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон" со съездом в сторону области. Транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик", - написал Собянин.

Он добавил, что всего на развязке будет 18,6 км дорог, в том числе 1 тоннель, 7 путепроводов и 3 пешеходных перехода. "Масштабные работы планируем закончить в начале 2025 года", - уточнил Собянин.

С запуском обновленной развязки вырастет пропускная способность южной части МКАД, улицы Липецкой и трассы М-4 "Дон". Кроме того, транспорт сможет напрямую выезжать с трассы М-4 на внутреннюю сторону МКАД без пересечения с другими съездами кольцевой автодороги, а также улучшится транспортная доступность районов Бирюлёво-Восточное и Бирюлёво-Западное, трех поселений Московской области, поселка Измайлово и деревни Ближние Прудищи.