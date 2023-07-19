Kyodo: в КНР массово проверяют морепродукты из Японии в преддверии сброса воды с АЭС

В результате некоторые китайские потребители решили отказаться от заказа японских морепродуктов, которые могут испортиться из-за длительного нахождения на таможне, передает агентство

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники таможни Китая в июле начали массово проверять ввозимые из Японии морепродукты на фоне предстоящего сброса в океан очищенной от радиации воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

По его данным, ранее подобные проверки имели выборочный характер. В результате некоторые китайские потребители решили отказаться от заказа японских морепродуктов, которые могут испортиться из-за длительного нахождения на таможне. В связи с этим, как считает Kyodo, Пекин мог пойти на ужесточение надзора ради оказания давления на Токио в вопросе осуществления сброса воды. Правительство Японии приступило к рассмотрению ответных мер, отмечает агентство.

7 июля Главное таможенное управление КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из десяти префектур Японии в связи с решением японской стороны о сбросе воды с "Фукусимы-1".

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.