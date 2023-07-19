Более 1 млн человек посетили фестиваль "Динозавры на каникулах" в ЦДМ на Лубянке в Москве

По словам гендиректора Центрального детского магазина Светланы Фарниевой, планируется проводить фестиваль ежегодно

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Научно-развлекательный фестиваль "Динозавры на каникулах", проходивший при поддержке Дарвиновского музея с 17 июня, завершился в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Его посетителями стали более 1 млн человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ЦДМ.

"Наш первый научно-развлекательный фестиваль динозавров в ЦДМ вызвал широкий интерес не только у детей, но и у взрослых. Мы искренне благодарны нашему партнеру - Дарвиновскому музею за научное сопровождение проекта, разработку экскурсий и предоставление уникальных экспонатов. Вместе мы смогли создать увлекательную программу в концепции обучающего развлечения, которая понравилась нашим гостям. Мы планируем сделать фестиваль ежегодным. А пока главный атриум ЦДМ вновь застраивается - мы готовим для посетителей новый формат школьной ярмарки", - привели в пресс-службе слова гендиректора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

Там рассказали, что в рамках фестиваля более месяца работала тематическая площадка "Динозавры на каникулах". Впервые в главном атриуме ЦДМ были представлены доисторические ящеры в окружении древних растений. Так, в центре парка был размещен самый крупный экспонат высотой более 5 м - брахиозавр. Рядом с ним был выставлен скелет "короля динозавров" - тираннозавра. Также в доисторическом парке присутствовала и знаменитая "Маруся" - экспонат в виде детеныша тираннозавра в натуральную величину, предоставленный Дарвиновским музеем.

В рамках мероприятий фестиваля гости посетили выставку, приняли участие в квестах и мастер-классах. Самой популярной активностью стали экскурсии, которые по выходным проводили на площадке фестиваля сотрудники Дарвиновского музея.