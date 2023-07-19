В Екатеринбурге авиарейс в Стамбул задержан в аэропорту вылета более чем на 10 часов

Причиной задержки является позднее прибытие самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Авиарейс компании "Аэрофлот" из Екатеринбурга в Стамбул задержан в аэропорту вылета более чем на 10 часов. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в среду, в 08:50 (06:50 мск), сейчас выполнение рейса планируется в 19:10 (17:10 мск), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"19 июля в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса SU-630 по маршруту Екатеринбург - Стамбул авиакомпании "Аэрофлот". Планируемое время вылета - 19:10 19 июля. На рейс ожидается 91 пассажир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной задержки авиарейса является позднее прибытие воздушного судна.

Транспортный прокурор организовал непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.