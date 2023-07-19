В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до 18 часов вечера

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Треть от месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшие сутки. Дожди продлятся до 18 часов вечера, сообщил ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предварительно в Москве за сутки выпало 24 мм дождя, что составляет 1/3 от всего месячного июльского объема небесной влаги, - сказал синоптик. - Основные дожди сегодня [будут идти] в первой половине дня, особенно в утренние часы. Постепенно они будут ослабевать и таким эхом отзываться до 18 часов, потом прекратятся полностью".

В целом погода в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Температура воздуха в столице прогреется до 18-20 градусов тепла, по области - до 16-21. "Это на 6 градусов ниже, чем должно быть по норме", - уточнил Тишковец.

Атмосферное давление будет расти и составит 736 мм ртутного столба (норма в Москве - 748 мм).