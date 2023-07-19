Однако есть небольшие задержки рейсов, связанные с увеличением времени обслуживания воздушных судов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия, но имеются незначительные задержки рейсов из-за увеличения времени обслуживания самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. <...> Имеются незначительные задержки рейсов, связанные с увеличением времени обслуживания воздушных судов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что отмен рейсов и ухода самолетов на запасные аэропорты нет, обслуживание лайнеров и пассажиров проходит в плановом порядке.