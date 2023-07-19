19 июля, 06:01

Московский зоопарк, Парк Горького и "Сокольники" временно закрыли из-за ливней

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

В "Фобосе" ранее сообщали, что дожди продлятся до 18 часов вечера

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Продолжающиеся неблагоприятные погодные условия стали причиной временного закрытия для посетителей Московского зоопарка, Парка Горького и "Сокольников", об этом в среду сообщается в Telegram-каналах площадок.

"В связи с погодными условиями зоопарк временно закрывается. Приносим свои извинения за неудобства. Будем информировать вас о режиме работы здесь - надеемся на скорую встречу", - говорится в сообщении зоопарка.

Также информация о временном закрытии из-за непогоды появилась в Telegram-каналах Парка Горького и "Сокольников".

Как ранее рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, треть от месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшие сутки. Дожди продлятся до 18 часов вечера. 

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© Информационное агентство ТАСС
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