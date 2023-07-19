Пушилин: порядка 13,5 тыс. машин скопились ночью на трассах в ДНР после ЧП в Крыму

По словам врио главы ДНР, к утру очередь была ликвидирована

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Очередь из порядка 13,5 тыс. автомобилей скопилась на территории сухопутного коридора на территории ДНР в связи с ЧП в Крыму, к утру среды очередь ликвидирована, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Проведена достаточно выверенная работа, были включены все профильные службы. Скопилась очередь вчера ночью, порядка 13,5 тыс. автомобилей, но достаточно быстро удалось эту очередь растащить, перенаправить. К утру ситуация была полностью выравнена. Был упрощен режим [пересечения] административной границы, волонтеры предоставляли возможность [получить] воду, продукты питания", - сказал Пушилин.