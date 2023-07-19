19 июля, 06:30,
обновлено 19 июля, 06:48

Пушилин заявил, что население Мариуполя превысило 280 тыс.

По словам врио главы ДНР, есть большая потребность в новом жилье

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Более 280 тыс. человек проживают в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Есть большая потребность в новом жилье, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"У нас действительно сейчас большая потребность в новом жилье, с учетом того, что есть возможность получить льготную ипотеку под 2%, с учетом того, что много жилья было разрушено, с учетом того, что люди возвращаются, как только ослабевают обстрелы. Что касается Мариуполя, по нашим данным, более 280 тыс. проживают в данном городе, конечно, новое жилье сейчас востребовано. Заявок гораздо больше, чем стройплощадок", - сказал Пушилин. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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