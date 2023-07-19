В Подмосковье сообщили об отсутствии массовых отключений электроэнергии из-за непогоды

Энергетики региона работают в обычном режиме

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Массовые отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий отсутствуют в Московской области, об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе министерства энергетики региона.

"В Московской области отсутствуют массовые отключения электроэнергии на фоне неблагоприятных погодных условий. Энергетики работают в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Со ссылкой на министра энергетики Московской области Александра Самарина там добавили, что в отдельных населенных пунктах региона оперативно устраняются кратковременные технологические нарушения электроснабжения.

"Время восстановительных работ не превышает двух часов, большинство потребителей во время работ подключены по резервной схеме электроснабжения", - добавили в министерстве.