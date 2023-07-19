В Британии воздушное такси успешно завершило первый беспилотный полет

Как сообщило агентство Bloomberg, модель VX4 во время испытаний смогла развить скорость около 70 км/ч

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Электрическое летающее такси британской компании Vertical Aerospace успешно завершило свой первый полет в автономном режиме. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Модель воздушного такси VX4 во время испытаний смогла развить скорость около 70 км/ч. Транспортное средство оснащено системой вертикального взлета и посадки, а также электродвигателями, заряжающимися от солнечных батарей. Полет прошел на территории аэропорта Котсуолд на юго-западе Англии, управление летательным аппаратом осуществлялось дистанционно.

Как отмечает агентство, эти испытания "стали новым шагом" для фирмы: в ходе прошлых тестов, прошедших в сентябре 2022 года, модель VX4 совершала лишь управляемый взлет, оставаясь при этом прикрепленной к земле. Компания продолжит испытания, рассчитывая в будущем совершить полет с экипажем на борту.

Аэротакси Vertical Aerospace разрабатывается в сотрудничестве с британской двигателестроительной корпорацией Rolls-Royce. По информации компании, заявки на приобретение около 1 400 единиц таких летательных аппаратов уже оставил ряд авиаперевозчиков, в том числе американские Virgin Atlantic Airways и American Airlines Group. Над созданием аналогичных авиатакси работают и другие компании мира. Так, в 2022 году в японской Mitsubishi Estate ТАСС рассказали, что компания вместе с двумя другими фирмами готовится в 2024 финансовом году (начинается 1 апреля 2024 года) провести опытные полеты летающих автомобилей в Токио. В России компания Hover, разработавшая модель беспилотного аэротакси, в 2022 году приступила к сертификации своей разработки в качестве гражданского воздушного судна.