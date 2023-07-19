Свыше 5,5 тыс. автомобилистов поехали в Крым по материковой части после теракта на мосту

По мосту осуществляется реверсивное автомобильное движение

ТАСС, 19 июля. Альтернативный путь через материк до Крыма выбрали более 5,5 тыс. автомобилистов, сообщили ТАСС в дорожных службах.

"Через материковую часть в Крым направились 5,5 тыс. автомобилистов. За сутки этим альтернативным маршрутом воспользовались почти 2,5 тыс. человек. По мосту осуществляется реверсивное автомобильное движение", - сказал собеседник агентства.

В Крыму в Краснодарском крае открыты накопители, на них находится чуть более 300 большегрузов. Также работает паромная переправа, которая перевезла почти 2,4 тыс. человек и 1,1 тыс. автомобилей.