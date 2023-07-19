19 июля, 07:14

Прием заявлений в крупнейший вуз Херсонской области продлится до 20 августа

В Херсонский государственном педагогическом университете представлено более 150 специальностей на восьми факультетах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Херсонский государственный педагогический университет организует дополнительный прием заявлений на срок до 20 августа, сообщается на сайте Минпросвещения России в среду.

"Документы на поступление в Херсонский государственный педагогический университет в период приемной кампании 2023 года до 25 июля можно будет подать онлайн и очно в городе Скадовске и поселке городского типа Лазурное Херсонской области. Дополнительный период подачи заявок будет организован до 20 августа. Поступить в вуз могут не только выпускники 11-х классов, но и любой желающий при наличии аттестата о получении общего образования", - говорится в сообщении.

Всего в вузе представлено более 150 специальностей на восьми факультетах: юридический, педагогический, физическо-математический, факультет культуры и искусств и т. д.

В Минпросвещения напомнили, что при поступлении не требуются результаты ЕГЭ. Также в вузе есть возможность обучаться дистанционно, для студентов очной формы предусмотрена стипендия. По окончании вуза выпускники получат диплом российского образца. 

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