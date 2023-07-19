Паромы Керченской переправы перевезли 4,4 тыс. человек и 1,3 тыс. автомобилей

За последние сутки выполнено 14 рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Паромы Керченской переправы после теракта на Крымском мосту переправили 4,4 тыс. человек, 1,3 тыс. автомобилей и 64 пассажирских автобуса, за последние сутки выполнено 14 рейсов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта.

"После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 4 421 человек, 1 311 автомобилей и 64 пассажирских автобуса. За последние сутки выполнено 14 рейсов", - говорится в сообщении.

Движение через Керченскую переправу открыто только для грузового транспорта, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через новые регионы.

Как сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, по состоянию на 10:00 мск на автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет, в очереди со стороны Керчи находится 90 транспортных средств.