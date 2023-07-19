Эксперт назвал теракт на Крымском мосту пирровой победой Киева

Это лишь отсрочит неизбежное военное поражение Украины, отметил австралийский специалист в области международной политики Тони Кевин

СИДНЕЙ, 19 июля. /ТАСС/. Вторая диверсия на Крымском мосту станет очередной пирровой победой для Киева, способной лишь отсрочить неизбежное военное поражение Украины.

С таким мнением выступил в среду австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин.

"Пиррова победа Украины на Крымском мосту, очевидно, поднимет настроение [украинцам и их союзникам], но лишь отсрочит неизбежный исход: рано или поздно до Киева и Вашингтона дойдет, что они уже проиграли войну", - указал Кевин в беседе с корреспондентом ТАСС.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.