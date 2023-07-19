СФ увеличил для НКО срок уведомления Минюста об изменении сведений в ЕГРЮЛ до семи дней

Закон устраняет разницу в сроках подачи документов в регистрирующий орган, установленных для некоммерческих и коммерческих организаций, пояснила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который увеличивает с трех до семи дней срок информирования некоммерческой организацией (НКО) Минюста об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как пояснила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова, закон устраняет разницу в сроках подачи документов в регистрирующий орган, установленных для некоммерческих и коммерческих организаций.

"Это изменение связано с тем, что коммерческие организации представляют в свой регистрирующий орган - Федеральную налоговую службу - эти сведения в течение семи дней, а некоммерческие организации в соответствии с законом должны были подать в Минюст аналогичные документы в течение трех дней. Мы устраняем эту разницу и даем некоммерческим организациям возможность так же действовать в течение семи дней", - сказала сенатор.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.