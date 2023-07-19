В Москве открыли сквер имени спикера Госдумы двух созывов Геннадия Селезнева

По завершении церемонии делегация направилась на Троекуровское кладбище, чтобы возложить цветы к могиле политика

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сквер имени председателя Госдумы двух созывов Геннадия Селезнева открыт на улице Правды в Москве в восьмилетнюю годовщину смерти политика, передает корреспондент ТАСС. Торжественную церемонию открыл вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Сегодня здесь открывается сквер имени Геннадия Николаевича Селезнева. Место это замечательное и символическое во многом потому, что Геннадий Николаевич много лет своей жизни отдал, работая в здании напротив, будучи главным редактором "Комсомольской правды", главным редактором газеты "Правда" <…>. Геннадий Николаевич был действительно очень крупным политиком, замечательным журналистом, прекрасным руководителем, чувствовавшим пульс времени, отдавал всего себя тому делу, которому служил", - сказал Толстой.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что по инициативе всех фракций Госдумы было направлено обращение к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы увековечить память Селезнева. "Очень приятно, что московская мэрия и мэр [Сергей] Собянин нашли решение увековечить память", - подчеркнул Зюганов.

В мероприятии также приняли участие руководители фракций и комитетов Госдумы, близкие и родственники Селезнева. По завершении церемонии делегация направилась на Троекуровское кладбище, чтобы возложить цветы к могиле политика.

О Селезневе

Селезнев родился 6 ноября 1947 года в городе Серове Свердловской области. В 1964 году окончил профтехучилище в Ленинграде, в 1974 году - Ленинградский государственный университет. В 1980-1988 годах был главным редактором газеты "Комсомольская правда", в 1991-1993 годах возглавлял газету "Правда".

С декабря 1993 года по декабрь 2007 года Селезнев был депутатом Госдумы первого, второго, третьего и четвертого созывов. В 1993-2002 годах являлся членом фракции КПРФ, с 2002 года - независимый депутат. В 1995-1996 годах был заместителем председателя Госдумы, в 1996-2003 годах председателем палаты. Умер 19 июля 2015 году на 68-м году жизни.