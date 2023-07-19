В Каталонии зафиксировали температурный рекорд

В провинции Жирона столбик термометра поднялся до 45,3 градуса Цельсия

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Метеорологические службы в Испании зафиксировали во вторник в автономном сообществе Каталония температурный рекорд для региона. Об этом сообщила в среду газета La Vanguardia.

По ее информации, в городе Фигерас в провинции Жирона столбик термометра поднялся до 45,3 градуса Цельсия. Кроме того, по данным газеты 20 Minutos, в понедельник температура поверхности воды в Средиземном море в районе Балеарских островов достигла 29 градусов, что также является рекордно высоким показателем.

Почти во всей Испании с понедельника установилась экстремальная жара. В результате Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной тревоги. В некоторых провинциях он вырос до максимального - красного (чрезвычайная опасность). Это уже третье подобное предупреждение из-за сильной жары с начала лета.

В 2021 году в Испании был зафиксирован температурный рекорд. В августе в населенном пункте Ла-Рамбла на юге страны столбик термометра достиг отметки 47,6 градуса.