МЧС доставило жителям новых регионов более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи

Глава ведомства Александр Куренков отметил, что в самый сложный период - с апреля прошлого года до весны текущего - подразделения обеспечивали водой жителей ДНР

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Автомобильные колонны МЧС России доставили жителям новых регионов более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде в среду.

"Российские спасатели помогают жителям [новых регионов РФ] в решении бытовых вопросов и оказании медицинской помощи. Автомобильными колоннами МЧС России доставлены гуманитарные грузы весом более 133 тыс. тонн", - сказал он.

Куренков отметил, что в самый сложный период - с апреля прошлого года до весны текущего - подразделения МЧС обеспечивали водой жителей ДНР. "Всего автомобилями и автоцистернами МЧС России доставлено более 152 тыс. тонн питьевой и свыше 327 тыс. тонн технической воды", - добавил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что впервые на практике выполнялись мероприятия по гражданской обороне, проведены спасательные работы в Волновахе, Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и в других городах.